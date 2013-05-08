В Одесі на території санаторію виявлено снаряд часів війни

В Одесі 5 травня на території санаторію виявлено артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у відділі роботи зі ЗМІ і громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Згідно з повідомленням, чоловік, який вигулював собаку, виявив на території санаторію «Куяльник» на вул. Лиманній артилерійський снаряд калібру 76 мм часів війни. Снаряд вилучено і знешкоджено.