В Одесі на території санаторію виявлено снаряд часів війни
11:01, 08 травня 2013Новини регіонів
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Випадково виявив собака
В Одесі 5 травня на території санаторію виявлено артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.
Про це УНІАН повідомили у відділі роботи зі ЗМІ і громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.
Згідно з повідомленням, чоловік, який вигулював собаку, виявив на території санаторію «Куяльник» на вул. Лиманній артилерійський снаряд калібру 76 мм часів війни. Снаряд вилучено і знешкоджено.
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