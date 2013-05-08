Янукович: розвиток у Севастополі екстреної медицини у пріоритеті

Президент України Віктор Янукович запевнив, що розвиток екстреної медицини у Севастополі буде пріоритетом для влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у Севастополі після відкриття реконструйованих дорожньої розв’язки і мостового переходу біля залізничного вокзалу.

“Останнім часом нам у Севастополі вдалося здійснити кілька крупних проектів, спрямованих на вирішення соціальних проблем міста”, - сказав Президент.

“Це, звичайно, і будівництво міської лікарні №1 (будівництво нового корпусу - УНІАН), і в її складі - перинатального центру”, - сказав глава держави і відзначив, що сьогодні у Севастополі практично подолані жіноча і дитяча смертність.

При цьому Янукович підкреслив, що у подальшому будуть докладатися зусилля для розвитку у Севастополі екстреної медичної допомоги. І це, як сказав він, “також буде нашим пріоритетом”.