Львівщина: школярів годували небезпечними продуктами

Прокуратурою Львівської області, в ході комплексу перевірок, було виявлено низку порушень щодо забезпечення харчування школярів міста Львова та області, яким постачалися продукти без відповідних документів про їх якість та безпеку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, в ході перевірок, які проводилися з початку року, виявлено низку порушень, насамперед в діяльності посадовців органів влади.

Як зазначається у повідомленні, було встановлено, що внаслідок неналежного фінансування на рівні місцевих державних адміністрацій у навчальних закладах міст Львова, Трускавця, Стрия та Дрогобицького району учні 1-4 класів не забезпечені високоякісним та повноцінним харчуванням. У харчуванні учнів шкіл, дошкільних та інтернатних закладів міста Львова, Мостиського, Городоцького, Буського, Кам’янка-Бузького, Золочівського, Самбірського та Сокальського районів області використовували продукти без документів, що посвідчують їх якість та безпечність.

У навчальних закладах Галицького та Франківського районів міста Львова, міста Червонограда, Мостиського району були виявлені випадки харчування учнів продукцією із забороненим вмістом синтетичних барвників, консервантів та підсолоджувачів.

„Водночас, такі факти залишились поза увагою органів освіти та контролю”, - наголошується у повідомленні.

У зв’язку з цим органами прокуратури області на адресу керівників місцевих адміністрацій та органів освіти протягом першого кварталу внесено 32 подання. За підсумками їх розгляду 5 службових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Крім того, в документах реагування, що перебувають на розгляді поставлено питання про відповідальність ще 35 посадовців.

Прокурорськими перевірками також виявлені порушення щодо законності використання державних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування.

Так, з метою уникнення проведення процедур відкритих торгів Галицьким районним відділом освіти міста Львова та Нагуєвицькою спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом упродовж 2011-2012 років проводились закупівлі продуктів харчування „шляхом ділення предмета закупівлі на частини”.

Управління освіти, сім’ї та молоді Мостиської райдержадміністрації в 2013 році укладено договори закупівлі продуктів харчування за цінами, які перевищували середньо ринкові на загальну суму понад 341 тис. грн.

Працівниками тендерного комітету управління освіти, молоді та спорту Кам’янка-Бузької райдержадміністрації укладено з суб’єктом господарювання, договір на поставки м’яса на суму 313,5 тис. грн при відсутності в нього дозволу на перевезення м’ясопродукції.

Зазначені вище факти прокурорами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі в кримінальних провадженнях триває досудове слідство.

Зважаючи на виявлені порушення у діяльності органів та закладів освіти обласного підпорядкування прокуратурою області внесено подання голові Львівської обласної державної адміністрації.