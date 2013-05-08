У Києві безоплатно обстежать щодо наявності меланоми
13:52, 08 травня 2013Новини регіонів
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Акція з 13 по 19 травня
З 13 до 19 травня усі громадяни України матимуть можливість безкоштовно обстежитися на наявність меланоми та немеланомних пухлин.
Як повідомили УНІАН у прес-служба Київської міської державної адміністрації, для цього необхідно відвідати державні лікувально-діагностичні заклади Києва або приватні дерматологічні клініки, які беруть участь в акції у рамках «Днів діагностики раку шкіри».
Рак шкіри та меланома – злоякісні новоутворення, які посідають перші місця в онкологічній захворюваності киян. Меланома – це найбільш злоякісна пухлина шкіри людини, виникнення якої провокує ультрафіолетове опромінення. Незважаючи на відносну доступність для огляду та діагностики, меланома нерідко діагностується на останній, IV стадії, і призводить до смерті хворого.
В Україні через несвоєчасну діагностику смертність хворих на меланому в декілька разів вища, ніж у Європейських країнах. Тому «Дні діагностики раку шкіри» покликані привернути увагу людей до новоутворень на шкірі, звернутися до фахівців для своєчасної діагностики та ефективного подальшого лікування.
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