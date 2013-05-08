У Києві безоплатно обстежать щодо наявності меланоми

З 13 до 19 травня усі громадяни України матимуть можливість безкоштовно обстежитися на наявність меланоми та немеланомних пухлин.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Київської міської державної адміністрації, для цього необхідно відвідати державні лікувально-діагностичні заклади Києва або приватні дерматологічні клініки, які беруть участь в акції у рамках «Днів діагностики раку шкіри».

Рак шкіри та меланома – злоякісні новоутворення, які посідають перші місця в онкологічній захворюваності киян. Меланома – це найбільш злоякісна пухлина шкіри людини, виникнення якої провокує ультрафіолетове опромінення. Незважаючи на відносну доступність для огляду та діагностики, меланома нерідко діагностується на останній, IV стадії, і призводить до смерті хворого.

В Україні через несвоєчасну діагностику смертність хворих на меланому в декілька разів вища, ніж у Європейських країнах. Тому «Дні діагностики раку шкіри» покликані привернути увагу людей до новоутворень на шкірі, звернутися до фахівців для своєчасної діагностики та ефективного подальшого лікування.