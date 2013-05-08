У Харкові працюватимуть пересувні медичні пункти

У Харкові до Всесвітнього дня боротьби з гіпертонією будуть організовані тимчасові пересувні медичні пункти, де можна буде виміряти тиск та отримати безкоштовну консультацію лікаря щодо питань профілактики і лікування гіпертонічної хвороби.

Про це повідомили УНІАН у Харківському обласному центрі здоров’я.

Акція, присвячена проблемі артеріальної гіпертензії, пройде в Харкові та області з 13 по 18 травня 2013 року. Медичні пункти будуть організовані поблизу медичних установ області.

Головний лікар Обласного центру здоров’я Володимир Святаш наголосив, що виявлення гіпертонії на ранній стадії дозволяє вирішити проблему підвищення тиску без прийому лікарських засобів та запобігти серйозним хворобам серцево-судинної системи.

«Слід завжди пам’ятати, що рання діагностика допомагає уникнути розвитку таких серйозних ускладнень гіпертонії, як інсульт, ішемічна хвороба серця і інфаркт міокарду», - підкреслив Святаш.

Довідка УНІАН. У 2012 році в Харківській області показник захворюваності на гіпертонію зменшився і становив 2979,3 випадків на 100 тис. населення (у 2011 р. – 3360,7). Ішемічною хворобою серця страждають 2165,5 чол. на 100 тис. (у 2011 р. – 2343,5). Випадків гострого інфаркту міокарда – 119,8 на 100 тис. чоловік (у 2011 р. – 121,8), інсультів – 294,0 (у 2011 р. – 299,5).