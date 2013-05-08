На Херсонщині виявили заражену рожею свинину

Працівники відділу ветеринарної міліції в Херсонській області наприкінці минулого тижня виявили на ринку м`ясо свиней, заражене рожею.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв`язків із громадськістю УМВС у Херсонській області, працівники ветміліції з`ясували, що причиною захворювання тварин стала повна антисанітарія в підсобному господарстві, розташованому в Каховському районі. Його власник жодного разу не проводив профілактично-лікувальні заходи, які б не допустили виникнення інфекційних хвороб у свиней.

Крім того, підсобне господарство не зареєстроване в офіційному порядку. При в`їзді на територію не було дезинфікуючого бар`єру. В приміщенні, де тримали близько 90 свиней, було дуже брудно, прибирали за тваринами рідко. Гній не вивозився з території господарства. Крім того, власник жодного разу не проводив лабораторні дослідження кормів і води, які вживали тварини.

Як пояснив власник, свиней він розводив не для продажу, а виключно для харчування робочих, які працюють у нього на полях. Зараз міліціонери перевіряють, чи не потрапило заражене хворобою м`ясо на ринки області.

За результатами перевірки стосовно керівника господарства складено адміністративний протокол за ст.170 КУпАП (порушення правил карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог). Чоловіку вручено розпорядження про усунення виявлених недоліків.

Рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при райдержадміністрації на підсобне господарство накладено карантин і розроблено план ліквідації інфекційної хвороби.

Довідка УНІАН. Рожа свиней – епізоотична інфекційна хвороба свиней, що характеризується ураженням крові та шкіри. Хвороба може передаватися людям, які вживають заражене м`ясо.