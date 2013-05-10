З колії зійшли понад 50 цистерн з нафтою, 13 осіб у лікарні
09:22, 10 травня 2013Новини регіонів
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Евакуйовано населення
У Ростовській області Росії зійшли з колії більше 50 цистерн з нафтопродуктами, 13 осіб госпіталізовано.
Як повідомляє РІА «Новости», залізнична катастрофа сталася сьогодні вночі.
Сім цистерн, що зійшли з колії, загорілися.
З прилеглих будинків було евакуйовано, за різними даними, від 400 до 2,7 тисячі осіб. Вранці пожежу було ліквідовано.
Мінохоронздоров`я області повідомляло, що по медичну допомогу звернулися 27 осіб, з них десять госпіталізовано, один перебуває у тяжкому стані.
"За нашими даними, всього постраждало 27 осіб, з них 13 госпіталізовано: двоє перебувають у реанімаційному відділенні, один - в кардіологічному, десять - в травматології", - сказав співбесідник агентства, додавши, що особи потерпілих встановлюються.
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