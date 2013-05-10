На Азовському узбережжі демонтують огорожі на пляжах

У Донецькій області на Азовському узбережжі розпочато демонтаж незаконно зведених огорож на пляжах загального користування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, в рамках проведеної прокуратурою області перевірки щодо незаконної забудови узбережжя Азовського моря сьогодні, 8 травня, робочою групою із залученням представників засобів масової інформації та комунальної служби було проведено обстеження прибережної смуги на території Першотравневого району.

Під час заходу були демонтовані самовільно зведені огорожі на пляжах, які порушують права туристів і місцевих жителів на загальне водокористування.

У прес-службі нагадали, що, виконуючи доручення генерального прокурора України Віктора Пшонки, прокуратура Донецької області у травні проводить комплексну перевірку стану дотримання законодавства в частині надання у власність і використання земель прибережних смуг уздовж Азовського моря.