На Вінниччині п’яний водій збив двох дітей

В місті Жмеринка Вінницької області водій іномарки збив двох дітей на тротуарі.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, аварія сталась вдень 8 травня. 37-річний водій автомобіля «Opel Vectra» не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де в цей час йшла молода жінка з двома малолітніми дітьми – 6 річною донькою та 3-річним сином.

Внаслідок автопригоди діти отримали черепно-мозкові травмами і були госпіталізовані до лікарні. Крім травми голови, у хлопчика лікарі діагностували перелом стегна.

Винуватцем аварії виявився непрацюючий місцевий житель, іномарку якого зупинив паркан домогосподарства, розташованого неподалік від проїжджої частини дороги, зазначили в міліції.

Під час огляду на вживання спиртних напоїв з’ясувалося, що водій керував автомобілем у нетверезому стані.

За фактом ДТП слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За такий злочин чоловіку загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком до трьох років.

Триває розслідування.