Одещина: внаслідок падіння дельтаплану загинула людина
11:52, 10 травня 2013Новини регіонів
0
Дозволу не було
В Одеській області внаслідок падіння дельтаплану загинула людина.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
За даними прес-служби, вчора, 9 травня, об 11.50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення від чергового Комінтернівського райвідділу УМВС про те, що поблизу с. Кошари на берегу Тілігульського лиману внаслідок різкої зміни напрямку повітря під час польоту з висоти 6 м впав саморобний (без двигуна) дельтаплан та в результаті падіння загинула людина.
Загиблий дозвіл на польоти не отримував та дельтаплан був не зареєстрованим, йдеться в повідомленні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter