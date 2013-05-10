Рівненщина: 72-річна пенсіонерка впала у криницю

30 квітня о 12:40 в державну пожежно-рятувальну частину №15 смт Рокитно Рівненської області надійшло повідомлення, що по вулиці Соборна внаслідок власної необережності у криницю впала літня жінка.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на місце події негайно було направлено рятувальників.

Прибувши за вказаною адресою, рятувальники виявили, що на п’ятиметровій глибині криниці перебуває жінка. Негаючи часу, один з рятувальників спустився у криницю та обв’язав бабусю мотузкою. За кілька хвилин потерпіла була вже на поверхні. Працівники медичної служби госпіталізували 72-річну жінку до Рокитнівської районної лікарні. Наразі її стан стабільний. Всі обставини нещасного випадку встановлюються.