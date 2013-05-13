У Харкові чоловік облив самогоном 18-річну дівчину й підпалив

У місті Харкові у результаті проведення слідчих дій затримано 22-річного місцевого жителя, який 11 травня в квартирі знайомого, під час спільного вживання спиртних напоїв, облив самогоном 18-річну громадянку й підпалив.

Про це УНІАН повідомили в Управління зв’язків з громадскістю МВС України.

У результаті підпалу потерпіла отримала опіки тіла. Її було госпіталізовано. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 КК України (замах на вбивство).