Миколаївщина: вогонь знищив 2,5 га лісу та очерету
09:38, 13 травня 2013Новини регіонів
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Розмір збитків встановлюють
У Миколаївській області горів ліс.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу в Галицинівському лісовому урочищі надійшла о 10.07 від очевидця.
Площа пожежі становила близько 2,5 га. До її ліквідації було залучено майже 100 осіб та 10 одиниць техніки.
Об 11.52 пожежу було локалізовано, ще через годину – ліквідовано.
Внаслідок пожежі вогнем знищено 1,5 га лісових культур та 1 га очерету.
Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюється.
Галицинівське лісове урочище (змішаний ліс) належить ДП «Миколаївське лісове господарство», загальна площа його становить 569 га.
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