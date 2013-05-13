Миколаївщина: вогонь знищив 2,5 га лісу та очерету

У Миколаївській області горів ліс.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу в Галицинівському лісовому урочищі надійшла о 10.07 від очевидця.

Площа пожежі становила близько 2,5 га. До її ліквідації було залучено майже 100 осіб та 10 одиниць техніки.

Об 11.52 пожежу було локалізовано, ще через годину – ліквідовано.

Внаслідок пожежі вогнем знищено 1,5 га лісових культур та 1 га очерету.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюється.

Галицинівське лісове урочище (змішаний ліс) належить ДП «Миколаївське лісове господарство», загальна площа його становить 569 га.