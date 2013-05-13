Рівненщина: чоловік загинув під час поливання городу
12:13, 13 травня 2013Новини регіонів
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Ураження електрострумом
У в селі Щекичин Корецького району Рівненській області під час поливання городу на дачній ділянці загинув 53-річний мешканець Рівного.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС України в Рівненській області, попередньою причиною смерті стало ураження електричним струмом від електроподовжувача під час поливальних робіт. Деталі з’ясовуються.
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