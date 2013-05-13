Вінниччина: жінка потрапила до реанімації після укусу змії

В с. Гущенці Калинівського району Вінницької області в реанімаційне відділення лікарні госпіталізовано жінку, яку вкусила змія.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 13 травня о 9:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №19 м. Калинівка надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення надійшла 42-річна жінка, жителька с. Гущинці, яку вкусила невідома змія.

Надзвичайна подія сталася в домогосподарстві на присадибній ділянці.

На даний час постраждала знаходиться у відділені реанімації в стані середньої тяжкості.