Вінниччина: жінка потрапила до реанімації після укусу змії
12:23, 13 травня 2013Новини регіонів
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Стан - середньої тяжкості
В с. Гущенці Калинівського району Вінницької області в реанімаційне відділення лікарні госпіталізовано жінку, яку вкусила змія.
Про це повідомляє Управління ДСНС у Вінницькій області.
За повідомленням, 13 травня о 9:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №19 м. Калинівка надійшло повідомлення про те, що в реанімаційне відділення надійшла 42-річна жінка, жителька с. Гущинці, яку вкусила невідома змія.
Надзвичайна подія сталася в домогосподарстві на присадибній ділянці.
На даний час постраждала знаходиться у відділені реанімації в стані середньої тяжкості.
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