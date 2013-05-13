На Львівщині при падіння авто в ставок загинули 2 людей

У Старосамбірському районі Львівської області автомобіль "Жигулі” з‘їхав з дороги і впав у ставок. На місці події загинули 49-річний водій та 44-річний пасажир легковика.

Як повідомили УНІАН у департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 11 травня у місті Хирів Старосамбірського району Львівщини.

Як зазначається у повідомленні, в урочищі «Давниця» водій легкового автомобіля «ВАЗ–2104», житель міста Добромилі Старосамбірського району не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав у ставок. В результаті ДТП загинули водій автомобіля та пасажир, який також проживав у м. Добромилі.

Причини ДТП - встановлюються. Проводиться дослідча перевірка.