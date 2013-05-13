У Харкові з притулку вночі евакуювали майже 50 дітей

У Харкові через хибне повідомлення про замінування обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей вночі евакуювали майже 50 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю головного управління МВС України в Харківській області, повідомлення про замінування дитячого будинку надійшло до оператора служби «102» сьогодні близько 2:00.

Невідомий подзвонив з таксофону.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці терміново евакуювали людей з небезпечної зони – «серед ночі на вулиці опинились сорок напівсонних дітлахів віком від трьох до шістнадцяти років, а також сім співробітників притулку».

Упродовж години будівля була повністю перевірена. Повідомлення про замінування виявилось хибним.

Сьогодні зранку працівники міліції за підозрою в хибному повідомленні про закладення вибухівки затримали 20-річного парубка.

Слідчий Фрунзенського РВ відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.

Зараз слідство за цим фактом триває.