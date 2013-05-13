Одеса: реконструкцію корпусу Болградської ЦРЛ хочуть скасувати

Прокуратура Одеської області ініціює скасування реконструкції корпусу Болградської центральної районної лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області.

За даними прес-служби, харківське підприємство і районна лікарня хотіли незаконно реконструювати лікарняний корпус за 34 млн грн бюджетних коштів.

Як повідомляє прокуратура, зараз Господарський суд Одеської області почав розгляд позовної заяви прокурора Болградського району на користь держави в особі департаменту капітального будівництва обласної державної адміністрації до приватного підприємства (працює у сфері будівництва, Харків) і комунального підприємства «Болградська центральна районна лікарня».

Позовні вимоги полягають у визнанні недійсним рішення комітету з конкурсних торгів від 28 серпня 2012 року і договору від 18 вересня 2012-го, укладеного між цими підприємствами на суму понад 34 млн грн.

Підстава для подачі позову - порушення, виявлені у ході перевірки дотримання бюджетного законодавства, яку проводила прокуратура Болградського району .

«В результаті правозахисної діяльності прокуратури не допущено незаконне використання бюджетних коштів, виділених на ремонтні роботи з реконструкції незавершеного корпусу будівлі Болградської центральної районної лікарні», - повідомили у прес-службі.