Київ планує оздоровити близько 20 тисяч дітей-пільговиків

За рахунок коштів бюджету Києва цього літа зможуть оздоровитися близько 20 тисяч дітей пільгових категорій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Зараз ведеться робота із залучення додаткових коштів, що дасть змогу відпочити майже 155 тисячам дітей.

На літнє оздоровлення і відпочинок направлятимуть дітей пільгових категорій, віком від 7 до 17 років.

На базі навчальних закладів міста буде організовано відпочинок у дитячих таборах з денним перебуванням.

Діти-сироти, які виховуються у школах-інтернатах та закладах профтехосвіти, а також талановиті діти – переможці і лауреати конкурсів та фестивалів, відпочиватимуть у профільних таборах.

Передбачено санаторно-курортне лікування хворих дітей, які перебувають на диспансерному обліку в дитячих лікувально-профілактичних закладах міста.

Крім того, об’єднання профспілок, організацій профспілок «Київська міська рада профспілок» організовуватиме оздоровлення дітей, батьки яких є членами галузевих профспілкових організацій.

Найближчим часом відповідні служби здійснюватимуть перевірку стану підготовки та функціонування дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у Києві.

Як повідомляв УНІАН, торік КМДА планувала оздоровлення майже 30 тис. дітей, що мають пільгові категорії, за рахунок коштів столичного бюджету. Крім того, планувалось оздоровлення та відпочинок майже 150 тисяч дітей за рахунок залучених додаткових коштів.