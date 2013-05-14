У Львові на 24-річну жінку впала підпірна бетонна плита

У Львові внаслідок зсуву та падіння будівельних матеріалів на вулиці Олександра Довженка 24-річну жінку тяжко травмовано бетонною плитою.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, нещасний випадок стався 12 травня у Сихівському мікрорайоні Львова. На вулиці О.Довженка відпочивала група молодих людей, коли раптово стався зсув і падіння бетонних плит, які були складовані у невстановленому для цього місці. На ногу 24-річної львів‘янки впала підпірна бетонна плита, від отриманого больового шоку жінка впала і вдарилася головою об цемент.

Потерпілу було госпіталізовано в хірургічне відділення 8-ої міської клінічної лікарні у важкому стан важкий.

Обставини події з‘ясовуються.