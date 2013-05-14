В Одесі затримано іноземців, які збували амфетамін

В Одесі міліція затримала двох іноземців під час спроби збуту 200 грамів амфетаміну.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Згідно з повідомленням, співробітники обласного управління боротьби з незаконним оборотом наркотиків наприкінці минулого тижня під час перевірки оперативної інформації про збут наркотиків у приміщенні більярдного клубу затримали двох громадян однієї з європейських держав віком 39 і 50 років, які тимчасово проживали в Одесі.

У них у сумці було виявлено і вилучено 2 поліетиленових пакети з білою порошкоподібною речовиною. За словами затриманих, речовина є амфетаміном, який вони привезли з-за кордону до відкриття літнього клубного сезону в Одесі з метою збуту.

Як пояснили у відділі, у незаконний оборот не потрапили більш як 3 тис. доз психотропної речовини на суму 300 тис. грн за цінами «чорного ринку», а також було перекрито міжнародний канал поставок психотропної речовини до України.

В даний час проводяться додаткові заходи щодо встановлення всього коло осіб, каналів поставки і збуту наркотиків, причетних до збуту наркотиків на території розважальних закладів Одеси.

За вищеназваним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, здійснені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги в особливо великих розмірах). Даний злочин карається позбавленням волі на термін від п`яти до восьми років.