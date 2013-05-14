Полтавщина: під час пожежі загинула дворічна дитина

У Полтавській області під час пожежі загинула дворічна дитина.

Як повідомляє Управління Держаної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області, 13 травня о 10.00 до пожежно-рятувальної частини №4 смт Котельва надійшло повідомлення, що у житловому будинку на вул. Крупської виникла пожежа.

Після прибуття на місце події рятувальникам повідомили, що у палаючому будинку лишилася дитина 2011 р.н. Виявилося, що на час виникнення пожежі дитина була вдома, а її мати на подвір’ї. Коли жінка побачила пожежу, то зайти всередину будинку не змогла через сильне задимлення. Вона покликала на допомогу сусідів, які викликали пожежників.

Рятувальники загасили пожежу. В одній з кімнат вони знайшли маля без ознак життя.

Причина виникнення пожежі – коротке замкнення обігрівального електроприладу.