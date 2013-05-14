Пабат, який постраждав від вибуху феєрверку, досі не бачить

Голова фракції ГАК у Київраді Олександр Пабат, який у лютому постраждав від вибуху феєрверку, спростовує версію нещасного випадку.

Про це він розповів в інтерв`ю газеті «Вести».

Відповідаючи на запитання, яка з версій того, що сталося, правдива: чи то він відзначав день народження когось із дітей і нахилився над установкою з феєрверками, що не вистрілила, чи то його кудись покликали, а потім дружина знайшла його із сильною кровотечею біля воріт, Олександр зазначив: «Ні та, ні інша. Ні в кого в сім`ї немає в лютому дня народження. Ну я ж не ідіот, щоб нахилятися над салютною установкою! Як усе сталося, не розповідатиму. Скажу лише одне: скоріш за все, усе це було організовано ззовні», – зазначив він.

Водночас він відмовився уточнювати, ким це могло бути підлаштовано. «Я сказав те, що сказав. Судячи з безлічі повідомлень про вибух буквально на третій день, хтось це готував, може навіть некрологи писав. Але я не мститиму своїм ворогам. Мене врятувала дружина, вона в мене золота, навіть платинова. Все вирішили перші сорок хвилин, коли дружина не розгубилася, а чітко діяла. Значить, Бог чомусь залишив мене на цій землі. І я йому за це вдячний», – зазначив депутат.

Він розповів, що як і раніше нічого не бачить. «Лише коли мені ліхтариком в око світять, бачу світло, й це дає надію лікарям. Але зате тепер мозок краще працює – все відчуваю. Сам ходжу по вулиці, в мене є спеціальна тростина-орієнтир. Купив собі годинник із голосом: натисну кнопочку – і він говорить час. Користуюся гаджетами, в яких є голосова функція, – вони читають мені електронну пошту, а дружина Іванна й мій референт зачитують пресу. Депутат Гринюк подарував аудіокниги. До речі, раджу Карнегі «Як перестати турбуватися й почати жити», – розповів Пабат.

Нагадаємо, політик постраждав у себе на дачі 2 лютого 2013 року. За однією з версій, він хотів влаштувати феєрверк на честь дня народження сина, проте установка не вистрілила, він нахилився, щоб зрозуміти, в чому справа, в цей час стався вибух. І одна з петард влучила йому прямо в обличчя. Він отримав сильні опіки, були роздроблені деякі лицьові кістки. Лікарі вимушені були видалити йому одне око, друге не постраждало. У Німеччині Пабату зробили декілька операцій зі збереження зору.