У Бердичеві гойдалка вбила 7-річну дівчинку

У Бердичеві Житомирської області на дитячому майданчику загинула 7-річна дівчинка.

Як повідомила УНІАН керівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, вчора, 13 травня, близько 19.30 у дворі будинку по вул. Котовського дівчинка каталася на гойдалці, яка була погано закріплена. В результаті падіння конструкції дівчинка отримала травму голови несумісну з життям. Вона померла в машині «швидкої допомоги».

Ващенко уточнила: "На дитячому майданчику дівчинка розважалася з іншими дітьми на дерев`яній конструкції у вигляді гірки і двох гойдалок. Під час гри на дитину зверху впав дерев`яний брус, який, за попередніми даними, був неправильно закріплений. У результаті події дівчинка отримала тілесні ушкодження несумісні з життям і померла під час транспортування в кареті швидкої медичної допомоги".

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей). Розпочато перевірки.