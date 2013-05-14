У Києві планують відкрити чотири дитбудинки сімейного типу

Протягом місяця у столиці запрацюють 4 нові дитячі будинки сімейного типу, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, до кінця травня 2 ДБСТ відкриють у Солом’янському та Подільському, а у червні ще 2 у Дарницькому та Дніпровському районах Києва.

Наразі у прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу столиці виховується 160 дітей, що становить 7% від загальної чисельності юних киян, які перебувають на обліку.

Загалом станом на 1 травня на первинному обліку в районних службах у справах дітей перебуває 2402 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них: 2063 дітей виховуються в сімейних формах, що становить 86% від загальної кількості дітей.

Наразі у сім’ях опікунів та піклувальників виховуються 1903 дитини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування. Під опікою та піклуванням перебувають 79% дітей від загальної чисельності тих, що перебувають на обліку.

З початку 2013 року у Києві створено 3 нові прийомні сім’ї. 8 дітей влаштовано до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, які функціонують у столиці.

Загалом у Києві функціонує 42 прийомні сім’ї, де виховуються 59 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і 12 ДБСТ, у яких перебуває 91 дитина даної категорії.