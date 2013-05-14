У Харкові через повідомлення про мінування ліцею евакуйовали людей

У Харкові через повідомлення про мінування одного з міських ліцеїв евакуйовано близько 300 осіб.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Невідомий чоловік сьогодні, 14 травня, о 9.05 телефоном повідомив оператора служби «102» про замінування приміщення одного з ліцеїв у Дзержинському районі міста.

На місце події виїхало керівництво ГУМВС України в Харківській області, Харківського міського управління, Дзержинського райвідділу міліції, слідчо-оперативна група, вибухотехнічна та кінологічна служби, а також працівники ДСНС.

Евакуйовано близько 300 осіб, які знаходились на цей момент в навчальному закладі. На цей час огляд будівлі триває.

