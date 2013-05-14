Кияни зможуть безкоштовно перевірити рівень цукру у крові

Департамент охорони здоров’я за підтримки Громадської Ради МОЗ України з 15 до 17 травня 2013 року проводить заходи медичного профілактично-просвітницького проекту «Майстерня здоров’я», присвячені Всесвітньому дню боротьби з гіпертонічною хворобою.

У рамках цього заходу волонтери, лікарі закладів охорони здоров’я та Київського міського центру здоров’я в поліклініках міста організують безкоштовні вимірювання артеріального тиску, рівня цукру в крові та розповсюдження просвітницької літератури щодо факторів ризику розвитку діабету, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Проведення заходів проекту сприятиме підвищенню обізнаності населення щодо збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Перевірити рівень цукру в крові та виміряти артеріальний тиск можна у столичних поліклініках.