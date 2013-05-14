Госпіталь в Одесі "замінував" 83-річний пенсіонер

Міліція встановила, що всі три неправдиві повідомлення про замінування в Одесі госпіталю, суду і банку були зроблені 83-річним пенсіонером.

Як повідомили УНІАН у відділі із зв`язків з громадськістю головного управління МВС в Одеській області, за цими трьома фактами розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 259 ККУ (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років.

Згідно з повідомленням ОЗГ, о 12.30 на лінію 102 звернулася секретар Малинівського районного суду Одеси, яка розповіла, що до залу засідань зателефонував невідомий, який заявив: «За годину в будівлі станеться вибух!». Після чого вимкнув телефон.

За вказаною адресою негайно вирушили співробітники міліції і МНС. З 4-поверхової будівлі довелося евакуювати більш як 100 людей.

Буквально через 25 хвилин до чергової частини Приморського райвідділу міліції зателефонувала співробітниця Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (411-й Центральний військовий клінічний госпіталь). За її словами, на медичний пост лікарні зателефонував незнайомець. Він вимовив аналогічну фразу і також вимкнув телефон.

Як повідомили в міліції, цього разу довелося обстежувати 17 різноповерхових будівель і величезну прилеглу територію медичної установи. Було проведено евакуацію загальною кількістю 554 людини, з яких 204 - хворі пацієнти.

О 13.10 із заявою про анонімне повідомлення про замінування до Таїровського райвідділу внутрішніх справ звернувся начальник служби охорони відділення «Укрсиббанку», розташованого на вулиці Академіка Глушка. Обстежували 9-поверхову будівлю, на першому поверсі якої розташоване відділення банку.

У міліції уточнили, що особу «мінера» упродовж дня вже було встановлено. Ним виявився 83-річний пенсіонер, який проживає в Одесі. Встановлено, що в квартирі, з якої були зроблені ці повідомлення, чоловік проживає сам. Під час здійснення дзвінка в квартирі сторонніх осіб не було.

Пояснити правоохоронцям мотив свого вчинку дідусь не зміг. Наразі співробітники міліції перевіряють чоловіка на причетність до скоєння інших подібних злочинів.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня до міліції Одеси надійшли 3 анонімні повідомлення про замінування Малинівського районного суду Одеси, Військово-медичного клінічного центру Південного регіону (411-й Центральний військовий клінічний госпіталь) і відділення «Укрсиббанку».

Всі 3 повідомлення виявилися неправдивими.