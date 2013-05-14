Тернопільським медикам донараховано понад 600 тис грн

На Тернопільщині після втручання прокуратури медичним працівникам донараховано та виплачено понад 600 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, наприкінці зими під час перевірки було виявлено, що керівник відділу охорони здоров’я одного з районів видав наказ, згідно з яким 282 працівника відділу було звільнено з роботи у зв’язку з переведенням в районний центр первинної медико-санітарної допомоги.

При цьому в наказі умисно не було зазначено про проведення з ними повного розрахунку та виплату грошової компенсації за всі невикористані дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Як наслідок, 282 працівники недоотримали розрахункові кошти в сумі 630 тис. грн.

Відтак щодо посадовця було порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 172 Кримінального кодексу України (грубе порушення законодавства про працю).

Минулого тижня обвинувальний акт стосовно посадовця передано до суду. Медичним працівникам донараховано та виплачено кошти в повному обсязі.

Як стало відомо УНІАН з неофіційних джерел, провадження було відкрито щодо керівника відділу охорони здоров’я Борщівського району.

