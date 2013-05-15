У Києві шукають лікаря зі США, який вийшов на прогулянку і зник

У столиці розшукують 78-річного громадянина США, відомого лікаря Джея Слупа. Він приїхав в Україну як місіонер три тижні тому.

Як повідомляє «Комсомольская правда в Украине» , про його зникнення повідомили представники Церкви адвентистів сьомого дня (на їх запрошення лікар і прибув в Україну).

«Востаннє його бачили у вівторок, 14 травня, о 6.45 ранку, - розповів Джей Вінтермейер, директор з комунікацій регіональних церков. - Відправився на уранішню прогулянку. Це жахливо, що він досі не повернувся».

Американська преса повідомляє, що колеги Слупа звернулися до міліції. Міліціонери обшукали його кімнату у пошуках підказок.

Вінтермейер сказав, що у Києві доктор Слуп разом із колегами створював центр зі здорового способу життя. Весь цей час він щодня виходив на уранішню прогулянку з іншими членами команди, але цього разу пішов сам.

«Камера відеоспостереження зафіксувала, що він вийшов о 6.45, - сказав Вінтермайер. - Але неясно, у який бік він пішов. Містер Слуп мав повернутися додому, до США, наприкінці цього тижня. Ми сподіваємося, що він знайдеться живим і неушкодженим».

Українські користувачі Facebook також активно розсилають повідомлення про зникнення громадянина США.

«У Києві зник чудовий лікар, який багато разів приїжджав в Україну із семінарами, - пише користувач Олександр Лисовський. - Вийшов прогулятися в районі Житнього ринку. Прохання до всіх, хто знає щось про його місцеперебування, повідомити міліцію за номером 102. Винагороду гарантуємо».