Запоріжжя: ліквідовано міжнародний канал контрабанди психотропів

Співробітники СБУ викрили та припинили протиправну діяльність організатора злочинного угруповання, який налагодив канал контрабандного переміщення з-за кордону до України особливо небезпечних психотропних речовин з метою їх подальшого збуту на території Запорізької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Встановлено, що організатором наркоканалу був 27-річний приватний підприємець, мешканець Мелітополя.

У рамках розпочатого слідчими СБУ досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України з’ясовано, що впродовж минулого року та до березня ц.р. на адресу організатора з-за кордону надійшло майже 100 поштових відправлень.

У цих відправленнях, у порожнинах магнітних носіїв інформації для комп’ютерів, коробках з мобільними телефонами та іншими електронними пристроями, від митного контролю приховувались особливо небезпечні психотропні речовини – кожна партія вагою у середньому від 200 до 350 грамів, йдеться в повідомленні.

У подальшому отримані контрабандним шляхом психотропи зловмисники розфасовували у пакетики, які організатор збував через налагоджену мережу реалізаторів. Незаконний прибуток злочинного угруповання від реалізації лише одного поштового відправлення становив від 160 до 280 тис. грн, повідомили в СБУ.

В березні організатора наркоканалу було затримано «на гарячому» після одержання посилки, в якій містилось 345 грамів психотропної речовини.

Під обшуків у нього було вилучено, крім психотропів, понад 166,8 тис. дол., 12,2 тис. євро, 218,8 тис. грн.

Організатору контрабанди слідчим відділом УСБУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України. Рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а на вилучені грошові кошти накладено арешт.