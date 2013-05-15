В Одеській області від удару блискавки постраждала жінка

В Одеській області від удару блискавки загорівся будинок, постраждала власниця.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ДСНС України, 14 травня о 16.36 до служби «101» селища міського типу Миколаївка надійшло повідомлення про пожежу в селі Скосарівка Миколаївського району.

«Жінка сказала, що по вул. Набережній загорівся житловий будинок її 86-річної сусідки», - повідомили в управлінні.

Пожежники ліквідували займання домашнього майна на площі 6 кв. м. Власниця будинку отримала опіки III ступеня 15% тіла (обличчя, верхні кінцівки) й доставлена до хірургічного відділення Центральної районної лікарні каретою швидкої допомоги.

Згідно з повідомленням, причиною пожежі став розряд блискавки, що вдарила в будинок.