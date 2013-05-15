У Харкові обвалився балкон, постраждали дві пенсіонерки
15:00, 15 травня 2013Новини регіонів
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Переломи обох ніг...
Харків. 15 травня. УНІАН. У Харкові сьогодні, 15 травня, внаслідок обвалу балкона на другому поверсі двоповерхового житлового будинку по вулиці Дибенка, 39 постраждали двоє людей.
Дану інформацію кореспондентові УНІАН підтвердили у прес-службі Харківської міської ради.
Внаслідок обвалу постраждали 83-річна та 68-річна жінки які стояли на балконі.
У 68-річної жінки діагностовано переломи обох ніг. У старшої жінки – менш значні ушкодження.
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