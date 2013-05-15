У Києві за хабар затримано лікаря госпіталю МВС

У Києві під час одержання хабара в розмірі 3 тис. грн затримано начальника гінекологічного відділення Центрального госпіталю МВС України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Шевченківського району столиці.

Зазначені грошові кошти лікар-гінеколог, який, до того ж, є майором міліції, вимагав у киянина за проведення хірургічної операції його дружині. Правоохоронці затримали хабарника «на гарячому» в службовому кабінеті, йдеться в повідомленні.

Прокуратурою Шевченківського району за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара). Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі.

На даний час посадовцю повідомлено про підозру у вчиненні корупційного правопорушення. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.