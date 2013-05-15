Львівщина: за два тижні від укусів кліщів постраждало понад 30 осіб

За два тижні травня у медичні заклади та травмпункти Львівської області звернулися понад 30 осіб з укусами кліщів.

Про це повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА.

„За два тижні травня у медичні заклади та травмпункти Львівщини звернулось понад 30 осіб приводу укусів кліщів. Насправді постраждалих значно більше, адже вони самостійно видаляють кліщів і лікуються самостійно. Кліщі – носії збудника вірусно-кліщового енцефаліту та хвороби Лайма. Ці захворювання вражають нервову систему, серце та печінку. Минулого року хвороба Лайма була діагностована у 50 львів’ян”, - зазначила головний епідеміолог департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Наталія Тімко.