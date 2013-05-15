У Миколаєві чоловіка вбило струмом, коли він намагався вкрасти електрокабель.

Як повідомили УНІАН у групі зв`язків із громадськістю Миколаївського міського управління УМВС України в Миколаївській області, вчора вдень, 14 травня, до чергової частини Миколаївського міського управління міліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні трансформаторної підстанції по вул. Силікатній у Центральному районі м. Миколаєва виявлено труп чоловіка, 1991 р. н. Правоохоронці з`ясували, що під час крадіжки електричного кабелю місцевого жителя вбило струмом. Напевно, злодій думав, що кабель – недіючий.

В результаті пошкодження кабелю зупинилися насоси, що подають воду в селище Матвіївка. Без води залишилися 14 будинків, школа та дитячий садок - усього в селищі проживає близько 1900 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у службі оперативного реагування Миколаївського міськвиконкому, водопостачання в селищі досі не відновлено, ведуться ремонтні роботи. Працівники комунального підприємства «Миколаїводоканал» підвозять жителям воду бочками.

Сьогодні на засіданні виконкому Миколаївської міської ради для відновлення подачі води в Матвіївці було вирішено виділити з резервного фонду 300 метрів кабелю і 8 муфт.

Крім того, на засіданні з`ясувалося, що в підстанції не було господаря – вона не числилася ні на чиєму балансі. Питання про постановку її на баланс вирішуватиметься на черговій сесії Миколаївської міської ради, яка відбудеться завтра, 16 травня.

Як пояснив на засіданні виконуючий обов`язки міського голови Миколаєва Володимир Коренюгін, підприємство «Миколаївобленерго», яке, за логікою, має утримувати цей соціально значущий об`єкт, наполягає, щоб станцію передали йому в працюючому стані, тому наразі ремонтно-відновлювальні роботи на трансформаторній підстанції здійснюють рятувальники міського управління з надзвичайних ситуацій.