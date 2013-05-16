Понад 300 кримських пляжів стали вільними для доступу

Цього року влада Криму зробила вільними для доступу понад 300 пляжів.

Про це голова Ради міністрів АР Крим Анатолій Могильов заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За його словами, у 2009 році менш ніж 100 кримських пляжів, а їх загалом близько 500, були доступні для загального користування. Інші ж були обнесені парканами або забудовані.

“Ми в нинішньому році вже більше 300 пляжів зробили вільними для всіх, і на даний момент близько 30 будівництв перебувають у стадії знесення, близько 100 справ розглядаються в судах. Це питання, яке потрібно вирішити в короткі терміни”, - наголосив Могильов.

За його словами, в Криму не повинно бути приватних пляжів.

“Ми прийняли рішення, що якщо хтось бере в оренду пляж і займається його прибиранням, то лише 30% цього пляжу може бути VIP-зоною, а 70% має бути вільною для відпочивальників”, - наголосив Могильов.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Могильов доручив Міністерству курортів і туризму і Республіканському комітету АРК з земельних ресурсів перевірити обгрунтованість обмеження доступу відпочивальників на кримські пляжі.