У Львові через розгерметизацію балону з хлором постраждали люди

У Львові внаслідок розгерметизації балону з хлором біля пункту прийому металобрухту постраждало шестеро осіб.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, вчора, 15 травня, о 8.15, від працівників ПАТ “Львівгаз” надійшло повідомлення про те, що на вулиці В.Єрошенка біля пункту прийому металобрухту в радіусі до 50 метрів відчувається сильний запах хлору, який виник внаслідок розгерметизації балону з хлором. Внаслідок витоку хлору потерпіло шестеро осіб, з них двоє випадкових перехожих. Усіх потерпілих бригадою швидкої медичної допомоги з діагнозом отруєння хлорорганічними сполуками легкого ступеня, симптоматична гіпертензія, було госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню. Після огляду постраждалих відпущено додому.

На місці події працювали основні підрозділи сил цивільної оборони області. Працівниками хіміко-радіологічної лабораторії в ході лабораторного дослідження встановлено, що рідиною, яка витікала із залишеного з балону є отруйна речовина хлор. Підрозділами ДСНС України була встановлена водяна завіса з метою нерозповсюдження випарів хлору. Працівниками хіміко-радіологічної лабораторії була проведена дегазація території.

На місці події працювало 49 осіб та 18 одиниць техніки. Загрози населенню немає. Проводиться дослідча перевірка.