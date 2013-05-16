Миколаїв ухвалив програму протидії туберкульозу

Миколаївська міська рада ухвалила програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки, яка передбачає фінансування у розмірі 6,762 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати ухвалили програму на сьогоднішній сесії міськради.

З міського бюджету на виконання програми планується за 4 роки виділити 3,097 млн грн, ще 3,665 млн. грн мають надійти з державного бюджету.

За словами начальника міського управління охорони здоров`я Лариси Дергунової, сьогодні в Миколаєві більш як 14 тис. хворих на туберкульоз.

Реалізація програми має забезпечити повне одужання 70% хворих з новими випадками туберкульозу, зниження кількості хворих з повторним лікуванням і зменшення відсотка відривання від лікування, зниження на 10% рівня смертності від ВІЛ-асоційованого туберкульозу шляхом забезпечення мультидисциплінарного підходу у наданні медичної допомоги пацієнтам з туберкульозом на ВІЛ-інфекцію.