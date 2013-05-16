На Одещині шукають дітей, що загубилися у катакомбах

В селі Велика Балка Одеської області другий день рятувальники шукають двох 13-річних дітей, які могли загубились в катакомбах.

Як повідомили УНІАН у відділі роботи зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС України в Одеській області, 15 травня о 19:26 до служби «101» смт. Біляївка надійшло повідомлення від чергового Біляївського райвідділу ГУ МВС в Одеській області, що в с. Велика Балка зникло двоє 13-річних дітей, ймовірно в катакомбах.

Пошукові роботи на території населеного пункту та прилеглій території, що проводились з 12 години 15 травня співробітниками міліції та місцевим населенням в кількості 40 осіб, результату не принесли.

Як повідомили в прес-службі, обидва хлопці, учні 6-го класу загальноосвітньої школи села Велика Балка 14 травня о 7:30 пішли до школи та до теперішнього часу не повернулись.

В катакомбах в нічний час було організовано роботу двох груп фахівців спелеологів Одеського добровільного загону рятувальників в кількості 19 чоловік та аварійно-рятувальне відділення Головного управління ДСНС України в Одеській області у кількості 5-ти осіб.

Обстежені головні галереї в катакомбах, слідів перебування дітей фахівцями не виявлено, пошукові роботи в катакомбах 16 травня 4:40 припинено. Проводяться пошуки в житловому секторі села Велика Балка.