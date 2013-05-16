У Кіровограді підлітки знайшли боєприпаси часів війни

У Кіровограді підлітки 15 травня знайшли на боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі У ДСНС в області, дев’ятикласники відпочиваючи біля місцевого ставка за 2-3 кілометри від житлового масиву Долинської, на березі в бур’янах помітили вкриті іржею металеві предмети, які виявились артилерійськими снарядами різних калібрів. Боєприпаси зберегли оболонку і свої смертоносні властивості. Діти повідомили про знахідку службу порятунку. Рятувальники нарахували 14 артилерійських снарядів 76 мм та 1 артилерійський снаряд 152 мм, що лежали майже на поверхні землі.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС в області обстежили територію з металошукачами та знешкодили вибухонебезпечні предмети на підривному майданчику.