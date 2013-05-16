У Житомирі жінка знайшла в кріслі дві бойові гранати

У Житомирі жінка під час прибирання в будинку знайшла дві бойові гранати, які чоловік - колишній військовослужбовець - сховав у кріслі.

Як повідомила УНІАН працівник прес-служби УМВС України в Житомирській області Ольга Номерчук, жінка після смерті чоловіка вирішила відремонтувати будинок, що залишився їй у спадок. 14 травня під час прибирання господиня виявила всередині меблів два підозрілих предмети, зовні схожих на бойові гранати та звернулася в міліцію.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу разом з фахівцем-вибухотехніком. Небезпечні предмети були вилучені й направлені на експертизу. За попередніми даними, вони є бойовими гранатами, які колишній чоловік-військовослужбовець незаконно зберігав за місцем проживання. Небезпечна знахідка буде знищена.

У прес-службі також повідомляють, що на території Житомирської області триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. Протягом двох тижнів травня громадяни області вже здали 87 одиниць мисливської зброї.