У Житомирі жінка знайшла в кріслі дві бойові гранати

17:18, 16 травня 2013
Новини регіонів
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Під час прибирання в будинку

У Житомирі жінка під час прибирання в будинку знайшла дві бойові гранати, які чоловік - колишній військовослужбовець - сховав у кріслі.

Як повідомила УНІАН працівник прес-служби УМВС України в Житомирській області Ольга Номерчук, жінка після смерті чоловіка вирішила відремонтувати будинок, що залишився їй у спадок. 14 травня під час прибирання господиня виявила всередині меблів два підозрілих предмети, зовні схожих на бойові гранати та звернулася в міліцію.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу разом з фахівцем-вибухотехніком. Небезпечні предмети були вилучені й направлені на експертизу. За попередніми даними, вони є бойовими гранатами, які колишній чоловік-військовослужбовець незаконно зберігав за місцем проживання. Небезпечна знахідка буде знищена.

У прес-службі також повідомляють, що на території Житомирської області триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових пристроїв. Протягом двох тижнів травня громадяни області вже здали 87 одиниць мисливської зброї.

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