В Одеській області знайдено зниклих підлітків

У Одеській області у четвер знайдено двоє зниклих підлітків.

Як повідомив УНІАН керівник відділу по зв`язках зі ЗМІ Головного управління ДСНС в області Сергій Дідковський, підлітки виявлені в селі Малому Раздельнянського району. Дідковськийй підкреслив, що у пошуках зниклих брали участь близько 200 осіб: рятувальники, міліція, добровольці з числа місцевого населення.

За даними міліції, підлітки пішли з дому через сварку з батьками, знайдено їх за 25 км від від домівок.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня о 19:26 до служби «101» смт Беляєвка надійшло повідомлення від чергового райвідділу, що в селі Велика Балка зникли двоє 13-річних дітей, ймовірно, заблукали в катакомбах.

Пошукові роботи на території населеного пункту і прилеглої території, які проводилися з 12 години 15 травня співробітниками міліції і місцевим населенням в кількості 40 осіб, результату не принесли.

У катакомбах в нічний час було організовано роботу двох груп фахівців-спелеологів Одеського добровільного загону рятувальників в кількості 19 чоловік і аварійно-рятівного відділення в кількості 5 осіб.