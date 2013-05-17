5-річний хлопчик потрапив під мотокультиватор: у важкому стані

Хмельницький. 17 травня УНІАН. У селі Мочулинці Волочиського району Хмельницької області під час обробки земельної ділянки під мотокультиватор потрапив хлопчик 2008 року народження.

Як повідомили УНІАН в оперативно-координаційному центрі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області, нещасний випадок стався учора, 16 травня. Керував мотокультиватором батько хлопчика.

Наразі дитина перебуває в реанімаційному відділенні Хмельницької дитячої обласної лікарні. Її стан здоров’я медики оцінюють як тяжкий.