Дворічна дитина наїлася отрути проти колорадського жука

У Полтавській області вчора дворічна дитина отруїлася отрутою проти колорадського жука.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДСНС у Полтавській області.

За даними прес-служби, дитина потрапила до реанімації Глобинської районної лікарні внаслідок отруєння хімікатом «Матадор», що використовується проти колорадських жуків.