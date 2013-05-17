Дворічна дитина наїлася отрути проти колорадського жука
12:49, 17 травня 2013Новини регіонів
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Зараз у реанімації
У Полтавській області вчора дворічна дитина отруїлася отрутою проти колорадського жука.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДСНС у Полтавській області.
За даними прес-служби, дитина потрапила до реанімації Глобинської районної лікарні внаслідок отруєння хімікатом «Матадор», що використовується проти колорадських жуків.
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