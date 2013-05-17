У Кременчуці на вулиці більше двох тижнів провисів труп самовбивці.

Як повідомили в міліції Кременчука, 16 травня до міліції зателефонував житель міста й повідомив про те, що на гілці дерева по вулиці Червона Гірка (район приватного сектора біля педучилища) висить труп, що напіврозклався. Оперативники, які виїхали на місце пригоди, були шоковані - труп провисів на дереві 15-18 днів, проте про нього ніхто не повідомляв до міліції.

Фахівці визначили, що смерть настала внаслідок самогубства через повішення. Особу самовбивці встановлюють. На вигляд чоловікові було 55-60 років.