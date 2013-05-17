Харківщина: будинок загорівся внаслідок удару блискавки

У Мерефі Харківського району Харківської області внаслідок потрапляння розряду блискавки загорівся триповерховий житловий будинок.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, пожежа в приватному 3-поверховому житловому будинку сталася в четвер, 16 травня, близько 16:30.

До місця події виїхали 2 пожежно-рятувальні підрозділи. Площа пожежі склала близько 50 кв. м. Горів вкритий шифером дерев’яний дах будинку. Рятувальники відразу подали 2 пожежних стволи на гасіння вогню і вже о 16:59 загоряння було ліквідоване. Внутрішні приміщення будинку не постраждали.

За відомостями мешканців сусідніх будинків, у дах будинку, що горів, вдарила блискавка.