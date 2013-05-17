У Тернополі з 3-го поверху лікарні вистрибнула породілля

У Тернополі з висоти 3-го поверху пологового будинку вистрибнула породілля.

Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався учора, на місце події одразу прибули правоохоронці, зараз за даним випадком проводиться перевірка.

25-річна жінка перебуває у важкому стані, одразу після інциденту її помістили в реанімаційне відділення пологового будинку.

За неофіційним даними, потерпіла 4 дні тому народила дитину.

Вчинок жінки пов’язують з сімейними негараздами, начебто напередодні вона посварилася зі своїм чоловіком.

Мотиви жінки, яка стрибнула з вікна, з’ясовуватимуть правоохоронці.