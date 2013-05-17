У Сумах із центру психологічної реабілітації втекли вихованці

Із Сумського центру соціально-психологічної реабілітації дітей області втекли сім вихованців 1998-2000 років народження.

Як повідомили УНІАН у секторі по зв’язках із громадськістю УМВС України в Сумській області, п’ятеро хлопців та дві дівчинки 14 травня близько 11-ї години самовільно залишили приміщення місцевої школи, а до Центру так і не повернулись.

Правоохоронці звернулися до жителів міста та області про допомогу у пошуку малолітніх втікачів.

«Можуть ходити як всі разом, так і окремо. Діти були поміщені до Центру, бо виховувались у неблагополучних сім’ях, тому міліціонери припускають, що втеча обумовлена поверненням додому. Втікачі мали при собі невеликі гроші, тому можуть проситись як в «попутки», так і в рейсові автобуси та маршрутки, щоб дістатися домівки», - йдеться у повідомленні.