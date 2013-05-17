Для онкохворих дітей Сумщини зібрали майже 0,5 млн грн

На Сумщині під час благодійної акції «До світлого дня – світлі вчинки», для пацієнтів онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні було зібрано майже півмільйона гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, під час підбиття попередніх підсумків акції прес-секретар Сумської єпархії УПЦ МП Георгій Тарабан повідомив, що акція була організована Сумською єпархією УПЦ МП та обласною держтелерадіокомпанією і тривала під час Великого Посту з 18 березня.

«Найбільше коштів надійшло саме від пересічних мешканців Сумщини, які просто жертвували гроші до скриньок з логотипом акції у православних храмах Сумської єпархії, а це понад 489 тис. гривень. Приєднались до благодійної справи і установи та організації Сумщини, причому, на сьогодні ще продовжують надходити кошти на благодійний рахунок, відкритий у єпархії. Тож ми сподіваємося, що сума добіжить півмільйона гривень» - зазначив Тарабан.

За його словами, саме стільки коштів необхідно для придбання мікробіологічного аналізатора Vitek II Compact Automat для високоякісного контролю лікування онкологічних захворювань та передбачення негативних наслідків хіміотерапії. Наявність цього апарату дозволить виконувати всі процедури, передбачені протоколами лікування, від чого залежить позитивний результат та рівень виживання пацієнтів. Інформацію про наявність мікроорганізмів у крові хворої дитини та їх чутливість до антибіотиків лікарі зможуть отримувати за лічені години, в той час як нині результат аналізів чекають 8-10 днів.

У свою чергу заступник головного лікаря обласної дитячої клінічної лікарні Ольга Гапієнко повідомила, що наразі в регіоні нараховується 135 дітей з онкодіагнозом.

Благодійна акція «До Світлого Дня – світлі вчинки» проводилася на Сумщині протягом Великого Посту вже третій рік поспіль. На кошти, що були зібрані у 2011 р., а це понад 336 тис. грн, придбали цитостатичні препарати європейського виробництва для хіміо- та антибактеріальної терапії, оскільки в Україні такі препарати не виробляють. Окрім піврічного запасу ліків, на які витратили майже 280 тис. грн, для маленьких пацієнтів, було закуплено також 2 концентратори кисню американського виробництва та каталку для перевезення лежачих хворих.

У 2012 р. вдалося зібрати понад 376 тис. грн. На них придбали апарат для збирання та змішування компонентів крові, системи для переливання крові та її компонентів, а також дорогі ліки для хіміо- та антибактеріальної терапії.

Довідка УНІАН. Автоматичний мікробіологічний аналізатор Vitek II Compact Automat призначений для ідентифікації мікроорганізмів і визначення їх чутливості до антибіотиків. Можливості аналізатора дозволяють із 100% гарантією визначити вид мікроорганізму та призначати хворому правильну дозу антибіотика.